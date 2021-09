Reddito cittadinanza: Aiello (M5s), ridicolo chi vuole abolirlo per raccattare qualche voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Acireale, comune guidato dal "nostro Stefano Alì, da oggi 30 percettori di Reddito di cittadinanza sono in servizio presso due asili nido comunali nell'ambito dei Progetti utili alla comunità (Puc) che chi riceve il beneficio è tenuto a svolgere. Si occuperanno di pulizia e igienizzazione della struttura e di tutto ciò che viene a contatto con i bambini". Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato siciliano del Movimento cinque stelle, componente della commissione Lavoro. Il Reddito di cittadinanza "è anche e soprattutto questo: restituire agli altri, attraverso attività di vario tipo, l'aiuto che lo Stato ti offre se versi in condizioni di difficoltà. Nei Comuni dove governa il Movimento cinque stelle, come nel caso di Acireale e Termini Imerese, i Puc sono partiti e funzionano. Si muovano anche tutti gli altri, così come si dia una mossa la Regione siciliana che al 31 marzo scorso non aveva ancora assunto nessuno dei 1.246 nuovi operatori nei Centri per l'impiego. A questo proposito - osserva ancora Aiello - è ridicolo chi, per raccattare qualche voto, chiede la cancellazione del Reddito di cittadinanza senza che la riforma sia ancora andata a regime, certamente non per colpa nostra. Difenderemo il Rdc in tutte le sedi: è una misura di civiltà, può essere migliorata ma deve restare". (Com)