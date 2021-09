Vaccino: Meloni, bene Lega, no a certificato verde utilizzato per devastare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sembra giusta la scelta della Lega di votare contro questo tipo di applicazione del green pass” in commissione Affari sociali. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Tiburtina in compagnia del candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. “Siamo contrari all’utilizzo di questo strumento, che doveva garantire libertà, per devastare l’economia”. (Rer)