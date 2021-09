Sardegna: hub energetico Carbosulcis, Pili, importante per riconversione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la presa d'atto assunta dalla Giunta regionale sul progetto 'Hub Energetico Carbosulcis' si fissa un ulteriore passaggio importante non solo per l'auspicata riconversione del sito ex carbonifero, ma anche per una nuova possibile strategia della Regione legata alla produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili". Così l'assessore Anita Pili commenta la conclusione della fase che ha portato all'individuazione e allo studio di soluzioni tecniche legate in questa prima fase alla realizzazione di impianti di produzione per complessivi 35 MWp (20 MWp solari e 15 eolici) e 10 MWh di accumulo con batterie tradizionali, distribuiti su circa 30 ettari di proprietà regionale e inseriti, come previsione d'investimento, sia nel Pnrr nazionale che nella misura del Just Transition Fund. (segue) (Rsc)