Napoli: sequestrati oltre 3 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro 3.386.000 articoli ritenuti "non sicuri" e privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. In tale contesto, il gruppo dei finanzieri di Nola, nel corso di due distinti interventi, tra Nola e Piazzolla di Nola, ha sequestrato presso altrettanti negozi di articoli per l’illuminazione e prodotti non alimentari gestiti da cittadini cinesi, 3.250.000 tra articoli elettrici, per l’estetica accessori ornamentali, per acquario, per ufficio e scolastici non sicuri, di dubbia provenienza, di manifattura incerta e potenzialmente pericolosi per la salute. Sempre in provincia sono stati sequestrati dai finanzieri di Frattamaggiore, presso un emporio cinese di Caivano, oltre 130.000 articoli non sicuri per uso domestico. In ultimo, i Baschi verdi del gruppo Pronto impiego di Napoli nel corso di un servizio contro l’abusivismo commerciale in piazza Carolina, all'angolo con via Chiaia, zona interdetta al commercio ambulante, hanno sequestrato oltre 6.000 pezzi tra occhiali e cover per cellulari privi di marchi o con marchi contraffatti. Quattro nel complesso sono i responsabili sanzionati, 2 denunciati all’autorità giudiziaria e altrettanti segnalati alla Camera di commercio per violazioni di natura amministrativa. (Ren)