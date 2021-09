Covid: Sosto (Asl Napoli 3 Sud), abbiamo raggiunto il 75 per cento della popolazione vaccinabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo coperto il 75 per cento della popolazione vaccinabile, dobbiamo recuperare sulla fascia under 18 e su questi stiamo cercando di agire". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Sulla nostra Asl - prosegue - siamo al 99 per cento del personale scolastico, un capitolo già definito prima dell'estate. Stiamo limando sulle ultime resistenze ma la Campania sta messa bene. La remora è sui ragazzi in fascia d'età più bassa e su questo occorre lavorare sui genitori. Questo fenomeno di timore ancestrale della vaccinazione". Riguardo i no vax Sosto dichiara: "Ai no vax dovremmo dire: non avete paura del virus come del vaccino? Tanta gente viene nei centri e gli operatori sono costretti a dare risposte di fronte a delle scuse per non fare la vaccinazione". "Vanno in ospedale per altre patologie: tra i nostri 7 ricoverati vaccinati abbiamo 2 fratturati. Sono arrivati per altri problemi e hanno fatto il tampone scoprendo così di essere asintomatici. A chi è indeciso vorrei dire: abbiamo 1 miliardo di vaccinati nel mondo a quasi un anno di campagna, è sicura e certificata la vaccinazione pure per l'ultima fascia d'età", conclude Sosto. (Ren)