Bologna: De Maria (Pd), già declinato ieri l'invito a festa Fd'I

- "Come ho avuto modo di dire a chi ieri molto cortesemente mi ha invitato, per miei problemi di agenda, non potrò partecipare al dibattito a cui sono stato invitato alla festa di Fratelli d'Italia a Bologna. Aggiungo, letto l' articolo di oggi che riporta il programma dell'evento, che trovo poco elegante da parte degli organizzatori riportare un invito che ho già declinato e legarlo ad una polemica sul programma della Festa nazionale de l'Unità, che peraltro non condivido nel merito". Lo precisa in una nota Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera.(Com)