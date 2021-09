Sardegna: la Regione al Web Summit 2021 di Lisbona con le start up sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione promuove le start up sarde al Web Summit in programma a Lisbona dal 1 al 4 novembre. Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'assessorato dell'Industria e nell'ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione, sarà il veicolo per illustrare nel prestigioso appuntamento internazionale alcune iniziative di alta tecnologia e innovazione. Il Web Summit, ricorda l'assessore all'Industria Anita Pili, è il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione digitale. La Sardegna ci sarà: la Regione acquisirà uno spazio espositivo all'interno di un'area "Alpha/Startup" per un massimo di 8 startup innovative. Crediamo fortemente nell'innovazione tecnologica, dice l'assessora Pili, e non potevano non offrire alle start up sarde un'occasione per affacciarsi alla manifestazione, che richiama interesse da tutto il mondo. (segue) (Rsc)