Sardegna: direttori pronto soccorso, personale sanitario allo stremo, servono rinforzi (5)

- Secondo Gianfranco Ganau, capogruppo del Partito democratico, "è evidente che il personale medico, infermieristico e operatori socio-sanitari è inadeguato per la situazione di emergenza legata alla pandemia. L'esponente della minoranza ha sottolineato di capire l'enorme lavoro che sta facendo tutto il personale dei pronto soccorso. Il vicepresidente, Daniele Cocco, ha poi concluso: "E' vero che siete gli eroi, come spesso venite definiti, perché sopportare una situazione del genere costa tantissimo in termini fisici e in termini psicologici. Il compito della commissione sarà di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per migliorare la situazione". (Rsc)