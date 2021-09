Napoli 2021: Maresca, benvenuti a Grasso e Del Prete vere icone antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo Claudio Salvia, sono orgoglioso di dare il benvenuto in squadra anche a Valeria Grasso e a Gennaro Del Prete, icone dell'antimafia, servitori dello Stato che hanno fatto della lotta alla criminalità organizzata una ragione di vita. Da anni al servizio della gente e della Legalità, il loro impegno sarà rivolto alla difesa degli imprenditori onesti, delle donne e dei giovani in difficoltà. C'è chi fa dell'antimafia uno strumento di propaganda e chi invece no: avevamo detto che le nostre liste avrebbero rappresentato il cambiamento e questa ne è l'ennesima dimostrazione". Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)