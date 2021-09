Molise: Toma informa Consiglio regionale su iniziative avviate in ambito sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passata la parentesi feriale il Consiglio regionale del Molise è tornato a riunirsi oggi sotto la presidenza di Salvatore Micone. In apertura dei lavori il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha dato notizia ufficiale all'aula di come nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 5 agosto, alla quale ha partecipato su invito del Presidente Draghi, è stato nominato, a seguito delle dimissioni della dottoressa Degrassi, commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise. Il presidente Toma, dunque, ha riferito di aver informato in quell'occasione il governo delle problematiche del sistema sanitario molisano e della necessità di un opportuno supporto dell'esecutivo nazionale, magari anche con lo sblocco delle risorse delle premialità annuali, per giungere in tempi ragionevoli al rientro dal disavanzo creatosi e per il superamento, quindi, del commissariamento. Toma ha poi riferito di aver attivato, a seguito della nomina governativa, la Giunta regionale che ha emanato un apposito provvedimento di assunzione di un piano triennale per l'impegno delle necessarie risorse, oltre 13 milioni di euro, per soddisfare la richiesta, a suo tempo espressa dalla struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sanitario, delle fiscalità regionali relative agli anni 2015 e 2016. Provvedimento che segue gli impegni già assunti e soddisfatti in precedenza dall'Esecutivo regionale per le annualità 2018, 2019, 2020. (Gru)