Cinema: in corso le riprese di "In fila per due" a Napoli

- Sono in corso le riprese di "In fila per due" per la regia di Bruno De Paola, con protagonisti Andrea Di Maria, Francesca Chillemi, Adriano Falivene, Antonella Stefanucci, Ilaria Rossi, Barbara Savinelli, Brunella Cacciuni, e le partecipazioni speciali di Benedetto Casillo e Giacomo Rizzo. Il film è prodotto da CinemaFiction, casa di produzione e scuola di recitazione cinematografica con sede a Napoli, con il contributo della Regione Campania ed il sostegno della Film Commission Regione Campania. Le riprese hanno una durata di quattro settimane e si svolgono all'ombra del Vesuvio tra Portici, Ercolano e San Giorgio, e nel paese di Morigerati in Cilento. (Ren)