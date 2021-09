Napoli: Clemente, con Manfredi un "mappazzone" unito dal potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poi - prosegue Clemente - vedo Maresca che ha ingannato l'offerta politica. Doveva essere civico e invece ha portato la Lega insieme alla Meloni. Io porto una coalizione con le civiche e i partiti di sinistra come Pap, Rifondazione e Partito comunista. Questo progetto non è calato dall'alto ma sono volti e storie di suole consumate e punto di riferimento per la città". "Sento la responsabilità come sindaco di portare le migliori esperienze e di migliorare senza commettere errori. La mia coalizione è un riferimento e come donna c'è un momento che tocca sempre la propria vita: fare un passo indietro perché c'è un uomo più forte. Questo passo indietro non intendo farlo perché ho visto donne fortissime in tanti settori e per questo mi candido con tante altre donne". "Il futuro può e deve essere delle donne, i napoletani possono valutare e non devono farlo gli apparati o i giochi di partito", conclude. (Ren)