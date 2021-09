Napoli: Linea 6 metropolitana, approvato progetto rigenerazione per l’area Torretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo, ha approvato il progetto di riqualificazione dell'area di Largo Torretta, annesso alla sistemazione esterna della linea 6 della Metropolitana di Napoli. La riunione dell'esecutivo napoletano è stato presieduta a Palazzo San Giacomo dal sindaco Luigi de Magistris. Il progetto, che ha recepito le istanze formulate dai cittadini del quartiere, prevede la realizzazione di un'ampia isola pedonale, caratterizzata da aiuole a verde, nuovi elementi di arredo urbano, una nuova fermata autobus prospiciente via Giordano Bruno, nuovi stalli di sosta per motoveicoli e auto, nonché un nuovo impianto di illuminazione. Il costo delle opere è di euro 1.965.083,95 e la durata stimata per la realizzazione dei lavori è di 5 mesi. "Il progetto approvato in data odierna – dichiara Piscopo – completa l'importante intervento di riqualificazione di Piazza della Repubblica e dell'intera area della Riviera di Chiaia, realizzati nel più ampio progetto complessivo della linea 6 della Metropolitana di Napoli". (Ren)