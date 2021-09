Sardegna: direttori pronto soccorso, personale sanitario allo stremo, servono rinforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dei pronto soccorso sono sfiniti: da un anno e mezzo lavorano senza sosta per curare e salvare il maggior numero di pazienti colpiti dal Covid e affetti da altre patologie. I medici non sono sufficienti per lavorare in continua emergenza, mancano gli infermieri e gli operatori socio-sanitari. E' quanto è emerso nel corso della seduta della commissione Salute, presieduta dal vice presidente Daniele Cocco, che ha sentito in audizione i direttori dei pronto soccorso di Cagliari e Sassari, il commissario straordinario Arnas, Paolo Cannas, la commissaria dell'Aou di Cagliari, Agnese Foddis, il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano. Nel corso della seduta è emerso, anche, che entro ottobre, a conclusione del concorso per gli infermieri, sarà disponibile una graduatoria di circa 1400 idonei da cui attingere. Per gli operatori socio sanitari, invece, il consigliere regionale dell'Udc Cambiamo, Giorgio Oppi, ha proposto di fare selezioni per ogni Asl, così da velocizzare le assunzioni. Proposta che ha trovato l'appoggio della consigliera del Movimento cinque stelle, Desiré Manca, che ha sottolineato come una soluzione di questo tipo troverà sicuramente il favore di tutta la minoranza. (segue) (Rsc)