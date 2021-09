© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più trasporti, scuole, ospedali, servizi. Più diritti per tutti i cittadini meridionali". Lo scrive su Twitter la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che aggiunge: "Grazie alle misure approvate oggi in Consiglio dei ministri possiamo iniziare a demolire il muro invisibile che divide il Sud dal resto del Paese e a superare le diseguaglianze con il Nord". (Rin)