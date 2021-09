Roma 2021: Meloni, Fd’I in prima fila per campagna elettorale, abbiamo liste competitive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d’Italia è “in prima fila nella campagna elettorale” per la corsa a sindaco di Roma “e siamo molto combattivi”. Lo ha affermato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un incontro con i cittadini del quartiere Tiburtina in compagnia del candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. “Le liste ed il centrodestra sono competitive in tutte le città“, ha aggiunto Meloni, secondo cui “città come Roma e Milano e le altre governate da sinistra e Movimento 5 stelle meritano un’altra possibilità. Negli ultimi anni tutto è stato fermo ed ora serve altra storia”. (Rer)