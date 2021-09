Sicurezza: Aimi (FI), a Reggio Emilia rischio presenza terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ex Officine Reggiane "spaccio e degrado sono all’ordine del giorno, ma il pericolo più grave è quello delle infiltrazioni del fanatismo di matrice islamica. Dobbiamo evitare la 'riconversione' di quello che fu un luogo glorioso per il lavoro e non solo, in rifugio, o base d’appoggio, di pericolosi soggetti stranieri. Reggio Emilia, in conseguenza di fallimentari politiche di accoglienza, è purtroppo realtà ad alto rischio, una accogliente base logistica anche per le più spregiudicate inclinazioni criminali. Qui si può campare anche senza far nulla, e senza che il nulla politico si occupi di te". Lo afferma in una nota il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna. "Su di un muro, tra escrementi umani, siringhe e sporcizia, campeggia ancora una scritta evocativa: 'Gaza'. Dubitiamo sia il nome di una via, o di un inquilino dello 'stabile'. Appare con maggiore probabilità - e nella migliore delle ipotesi - una scritta propagandistica, ma ci chiediamo a quale scopo? Forse un luogo d’incontro, per riconoscersi con maggiore facilità? Non prendiamo alla leggera questi segnali, e lo Stato, unitamente all’amministrazione comunale, facciano sentire con forza la loro presenza. Qui, a Reggio Emilia, la gente aspira a vivere in pace, ma se queste sono le premesse c’è poco da stare allegri. Non vorremmo che qualche testa calda - e purtroppo ce ne sono già tante, giunte in Italia a bordo di Ong o su improvvisati gommoni - avesse in animo di proseguire a casa nostra la lotta per la liberazione della Palestina o altre battaglie ideologiche. A Reggio Emilia abbiamo già collezionato assassini, spacciatori, rapinatori, violentatori, deprezzatori di cadaveri: ci manca il terrorista. Francamente non ne avvertiamo la nostalgia. Occorrono - conclude Aimi - coraggio e determinazione, la città e la sua periferia, per Forza Italia, vanno bonificate, con interventi mirati, controlli, arresti ed espulsioni, senza lacrimevoli compatimenti. La gente è esasperata: tolleranza zero". (Com)