Musica: sabato a Ravello festival fuori programma con Sergio Cammariere

- La stagione del Ravello festival 2021 si è chiusa lo scorso 28 agosto ma a Ravello (Salerno) è ancora tempo di musica con un appuntamento fuori programma che vedrà il ritorno di Sergio Cammariere. Sabato 4 settembre (ore 21.15) in piazza Duomo, Cammariere sarà accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria e Luca Bulgarelli al contrabbasso per un concerto che riproporrà al pubblico della Città della Musica non solo i brani più amati del cantautore calabrese ma anche nuove creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione assieme ai pezzi dell'ultimo lavoro discografico dal titolo "La Fine di tutti i guai". "Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: 'Tempo perduto', 'Via da questo mare', 'Tutto quello che un uomo', il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come 'Migliore Composizione Musicale'), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l'intensità emotiva", fa sapere una nota. "Le suggestioni del pianoforte - continua la nota - svelano la melodia de 'Dalla pace del mare lontano' aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora 'L'amore non si spiega', con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica 'Cantautore piccolino'. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera". (Ren)