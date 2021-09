Caserta: abusivismo a Casal di Principe, partita la demolizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la demolizione di un'abitazione abusiva, costruita su tre livelli, situata in via Ancona, a Casal di Principe (Ce). Lo fa sapere la Procura di Santa Maria di Capua Vetere. L'ordine di demolizione prevede l'abbattimento del manufatto, l'acquisizione dell'area di sedime sulla quale insisteva il manufatto abusivo, l'attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo, l'integrale applicazione della normativa in tema di sicurezza nei cantieri e recupero dei materiali residuati dalle demolizioni. (Ren)