Abruzzo: Coldiretti, Pescara e Chieti le province più colpite in Italia dall'emergenza idrica

- Sono le province di Pescara e Chieti quelle maggiormente in sofferenza idrica al termine di un agosto meteorologicamente "estremo" sull'Italia, caratterizzato da temperature tropicali, anomalie climatiche ed una strutturale carenza idrica che hanno compromesso fortemente l'agricoltura regionale e nazionale con gravi ripercussioni sull'economia e il futuro del settore agroalimentare. A sottolineare la situazione di forte crisi è Coldiretti Abruzzo che ricorda come l'agricoltura sconti un'emergenza da cui è necessario uscire attraverso nuovi investimenti e un rilancio dei Consorzi di bonifica attualmente commissariati. Con più di 1.400 eventi estremi - si legge in una nota - il 2021 fa registrare in Italia un aumento del 65 per cento per grandinate, bombe d'acqua, bufere di vento e tempeste di vento alternate a ondate di calore che hanno devastato le campagne e le città da nord a sud della Penisola e l'Abruzzo non fa eccezione, anzi. (segue) (Gru)