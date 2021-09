Afghanistan: Mulè in visita alla Base logistico addestrativa di Sanremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi svolgete un compito fondamentale con lo stesso impegno, con la stessa straordinarietà, con la stessa efficienza di quanto fatto in Afghanistan dalle Forze armate italiane. Siete in altre parole la naturale prosecuzione di un lavoro che rappresenta un'eccellenza non solo e non soltanto da un punto di vista militare e operativo, ma anche da un punto di vista umano. Incarnate valori e principi che difendete ogni giorno con le vostre azioni e il vostro impegno a sostegno di tante persone fuggite dalla guerra e dalla disperazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel discorso di ringraziamento rivolto al personale della Base logistico addestrativa di Sanremo gestita dal Comando militare della Capitale guidato dal generale di Corpo d'armata Rosario Castellano, ai militari del 32mo reggimento Genio guastatori e al personale della Croce rossa di Sanremo e Imperia impegnati nell'accoglienza del personale civile afgano. (Rin)