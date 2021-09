Sardegna: direttori pronto soccorso, personale sanitario allo stremo, servono rinforzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oppes ha anche affermato che sono venute a mancare "quelle figure aggiuntive che erano state date nel periodo Covid, come specializzandi e co.co.co.", oltre alla criticità legata agli infermieri (otto provenienti dalle agenzie interinali sono già andati via e altri cinque potrebbero lasciare il reparto a breve). La carenza i personale è stata sottolineata anche dal commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, e ha annunciato che si sta procedendo a una riorganizzazione, dal punto di vista logistico, del pronto soccorso. Sulla carenza di medici è intervenuto il consigliere Oppi che ha parlato di una "sanità malata" e che per la sostituire il personale medico in questi anni non è stato fatto niente. Oppi ha però ricordato: "Noi abbiamo fatto una legge che, grazie a un investimento di 30 milioni, consentirà di avere 7-800 medici nei prossimi 3 anni, per i quali abbiamo chiesto 5 anni di residenza in Sardegna e 3 di residenza in Sardegna post specializzazione". Sul grave problema della carenza di organico è intervenuto anche il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. (segue) (Rsc)