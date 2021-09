Giustizia: Sisto, da Cdm ok norma per accelerazione Parco Giustizia Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri nell'ambito del Dl Mims, ha approvato all'articolo 9 la norma che consentirà al Parco della Giustizia di Bari una accelerazione amministrativa senza precedenti. Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Il commissario potrà, infatti, decidere in piena autonomia su tutte le autorizzazioni necessarie alla edificazione dell'opera, avvalendosi, ove lo riterrà necessario, del qualificato apporto istruttorio degli enti territoriali, sempre con la partecipazione obbligata e vigile del ministero della Giustizia. In secondo luogo - prosegue -, evitando una serie di 'procedure di mezzo', sarà possibile mettere a gara l'opera nelle forme dell'appalto integrato, con un decisivo ed imponente risparmio di tempo. Da ultimo, ma davvero non per importanza, eventuali ricorsi al Tar non impediranno la prosecuzione della costruzione del parco della Giustizia. Ringrazio la ministra Cartabia e la squadra del ministero per la fattiva sensibilità mostrata nel creare, dopo vent'anni di attesa, le fondamentali premesse perché Bari possa avere un Palazzo di Giustizia degno della sua immagine. Un obiettivo che ho indicato da subito tra le priorità della mia presenza al governo e che oggi è sensibilmente più vicino. Ora non resta che realizzare l'opera", conclude. (Com)