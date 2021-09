Covid: migliorano dati Sardegna, Isola potrebbe rimanere in zona bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte vaccini, somministrate 2.140.692 dosi, l'88,9 per cento delle 2.415.316 consegnate dalla struttura commissariale. Il 61,9 per cento dei cittadini sardi che ha completato il ciclo (la media italiana è del 63.9 per cento), mentre l'11,5 per cento ha ricevuto la prima dose. Gli over 50 che non hanno ricevuto nemmeno una dose sono 13,3 per cento del totale (in Italia sono il 12,2 per cento). La Sardegna, secondo le previsioni, raggiungerà l'immunità di gregge entro fine settembre. (Rsc)