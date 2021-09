Abruzzo: Coldiretti, Pescara e Chieti le province più colpite in Italia dall'emergenza idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto dei cambiamenti climatici con l'alternarsi di siccità e alluvioni ha fatto perdere - sottolinea Coldiretti Abruzzo - oltre 14 miliardi di euro in un decennio a livello nazionale, tra cali della produzione agricola e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti con pesanti ripercussioni sulle produzioni. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia. In tale ottica - aggiunge Coldiretti Abruzzo - un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, a impatto zero, proposti dalla Coldiretti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ma per l'Abruzzo è anche necessario un atto di responsabilità dei diversi soggetti chiamati alla gestione dell'acqua affinché si affronti una volta per tutte la situazione che nella nostra regione, come dimostrano i dati diffusi dall'Anbi, è ormai al collasso. (Gru)