Molise: M5s, Fondi per non autosufficienza non bastano (2)

- "Un diritto che rientra a pieno titolo nei Livelli essenziali di assistenza - proseguono i consiglieri M5s -. E proprio in quest'ottica potrebbe ricevere maggiori finanziamenti: anche per le regioni in piano di rientro, è prevista la possibilità di sforare i tetti previsti per i servizi che contribuiscano a raggiungere i famosi Lea. Cos'aspetta allora il presidente commissario? Quegli stessi cittadini oggi hanno sollevato un altro problema lontano dall'essere risolto: chiedono impegni concreti per il rimborso dei farmaci di fascia C. Farmaci salvavita, ma onerosi, che troppo spesso gravano sulle tasche degli stessi disabili. Ci spezza il cuore vedere così tante persone, già provate da una vita più difficile del consueto, dover gridare per essere ascoltate. I cittadini, soprattutto i meno fortunati, meritano rispetto ed attenzione. Noi faremo quanto in nostro potere affinché i loro diritti vengano garantiti - concludono -. Ma Toma mantenga gli impegni, soprattutto ora che ha pieni poteri". (Gru)