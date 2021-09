Caserta: ucciso durante una lite, convalidato il fermo per un 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gip di Santa Maria di Capua Vetere ha convalidato il fermo di indiziato di delitto, emesso il 29 agosto scorso dalla locale Procura della Repubblica, a carico di G.I., 19enne di Caivano (Na), applicando nei confronti di quest'ultimo la custodia cautelare in carcere, per il delitto di omicidio volontario. Il giovane è stato ritenuto responsabile dell'omicidio aggravato di G.L., 18enne di San Marco Evangelista (Ce), avvenuto in Piazza Correra, al centro di Caserta, nella notte fra il 28 e il 29 agosto. I militari della compagnia Carabinieri di Caserta intervenuti sul posto, attraverso le testimonianze dei presenti e dalle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Il delitto, spiegano gli inquirenti, sarebbe scaturito da una serie di scambi di battute avvenuti fra il fratello di G.I. e la vittima, confluiti poi in una lite per futili motivi, nel corso della quale è intervenuto poi lo stesso G.I. Il conseguente diverbio ha portato ad una vera e propria rissa, nel corso della quale la vittima sarebbe stata colpita alla coscia destra con un coltello da G.I. Successivamente il giovane è stata trasportata presso l'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. L'aggressore, nel frattempo, è stato individuato e bloccato presso la propria dimora a Caivano (Na) ed infine condotto presso il Comando provinciale carabinieri di Caserta e successivamente ristretto in carcere.(Ren)