Sardegna: trend positivo per aeroporto Cagliari, ad agosto 520 mila passeggeri fra arrivi e partenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Cagliari chiude il mese di agosto 2021 con circa 520 mila passeggeri tra arrivi e partenze, dato che, raffrontato con lo stesso mese del 2020, fa registrare un incremento del 37 per cento, avvicinandosi ai valori registrati nel 2019. Da giugno ad agosto 2021 lo scalo del capoluogo sardo ha visto transitare circa 1.250.000 viaggiatori, numeri che confermano la netta ripresa dei flussi di traffico osservata nel corso dell'anno: i primi otto mesi del 2021 crescono infatti complessivamente del 27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Particolarmente intenso l'ultimo fine settimana di agosto 2021. Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato, come da tradizione, da importanti flussi di vacanzieri in rientro. Complessivamente, da venerdì 27 a lunedì 30, i passeggeri in arrivo e partenza all'Aeroporto di Cagliari sono stati circa 74.000. (segue) (Rsc)