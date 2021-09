Covid: migliorano dati Sardegna, Isola potrebbe rimanere in zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliora la curva epidemiologica in Sardegna che potrebbe rimanere in area bianca dal momento che rimane entro il limite del 15 per cento. Dopo tre settimane difficili i dati della fondazione Gimbe nella settimana tra il 25 e il 31 agosto fanno registrare 476 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto ai 483 della settimana precedente, con un'ulteriore diminuzione dei nuovi casi del 9 per cento. Alto il numero dei contagi per 100mila abitanti nella città metropolitana di Cagliari, 210 casi, ben oltre la soglia di 150. Sopra il limite, ma di poco, anche il Sud Sardegna, con 156, mentre restano al di sotto Oristano con 117, Sassari con 89 e Nuoro con 46, unica provincia sarda ad avere numeri da zona bianca. Superata anche la soglia di saturazione del 10 per cento i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (13 per cento) mentre sono al limite del 15 per cento i posti letto in area medica. Se questo dato venisse domani nel monitoraggio Iss-ministero della Salute la Sardegna rimarrebbe in zona bianca per pochissimi posti letto non ancora occupati da pazienti positivi. (segue) (Rsc)