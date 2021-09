Napoli 2021: giovani anticamorra si candidano a supporto di Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supporto di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli scende in campo anche il Movimento politico anticamorra "Arrevotiamo" con decine di candidati nella sua lista civica. Il neonato Movimento è composto da giovani anticamorra della città, quelli che negli ultimi dieci anni hanno ripulito le strade, scritto progetti per i bambini in periferia e riaperto beni confiscati alla camorra. "Siamo i veri dimenticati dalla politica cittadina, siamo centinaia e abbiamo deciso di creare un movimento politico giovanile, femminista ed anticamorra, perché ci sentiamo senza casa politica. Abbiamo deciso di costruirla noi questa casa, per tutti quelli che amano Napoli e non vogliono scappare da qui. Per quelli che non vogliono arrendersi", ha spiegato Davide D'Errico, che ha fondato "Arrevotiamo" con Luigi Vivese. Imprenditore sociale classe '91, D'Errico è fondatore di Opportunity onlus che gestisce 3 beni confiscati alla camorra al Rione Sanità e coordina una grande rete di fondazioni, associazioni e imprese sociali in tutta la Provincia di Napoli, e attualmente manager del progetto Puteoli Sacra per l'inclusione di giovani e donne dell'area penale. Nelle scorse regionali in Campania ha raccolto 4326 preferenze con Centro democratico, risultando il primo dei non eletti. (segue) (Ren)