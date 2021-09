Sud: Nappi (Prima Napoli), da 25 anni giovani continuano a fuggire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani continuano a fuggire dal Sud perché ormai non hanno neanche più la speranza di un futuro migliore. Si sono arresi. Negli ultimi 25 anni sono stati 1,6 milioni i ragazzi e le ragazze scappati dal Mezzogiorno. Lasciare la propria terra per bisogno e non per scelta è un dramma che nessuno dovrebbe mai provare. Un dolore per chi parte e per chi resta. Senza investimenti e senza una visione chiara e precisa del futuro nel Mezzogiorno, questo esodo continuerà. Quella che noi abbiamo messi in campo! E abbiamo le capacità per farlo. Dal 3 e il 4 ottobre, con la vostra fiducia, potremo realizzarla". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)