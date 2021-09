Sardegna: direttori pronto soccorso, personale sanitario allo stremo, servono rinforzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari è intervenuta la direttrice Rosanna Laconi: "La situazione è molto difficile anche perché siamo sotto pressione da molto tempo. Abbiamo avuto un mese di agosto molto duro, perché i numeri sono saliti enormemente e la capacità e la possibilità di ricoverare questi pazienti nelle strutture Covid era veramente molto scarsa". La direttrice del pronto soccorso ha evidenziato che nel reparto ci sono pazienti Covid in attesa di ricovero e che ad agosto c'è stata una degenza media di 3,5 giorni. "Stiamo rincorrendo il virus - ha detto -, non riusciamo a garantire una risposta efficace ai pazienti che arrivano al pronto soccorso. E' chiaro che questa situazione sta compromettendo l'assistenza per tutti gli altri pazienti, perché noi e il Brotzu siamo gli unici due pronto soccorso nell'area metropolitana". Laconi ha sottolineato che la situazione è difficile anche perché il personale è stanco e troppo sotto pressione e che non c'è una grave carenza di personale medico, ma ci sono grossi problemi per la mancanza di operatori socio-sanitari, che sono fondamentali nell'assistenza. Per la commissaria straordinaria dell'Aou di Cagliari, Foddis, "la situazione del personale è delicata, in quanto è sufficiente che qualcuno si assenti per qualunque motivo per mandare in crisi la struttura". (segue) (Rsc)