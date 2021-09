Sardegna: direttori pronto soccorso, personale sanitario allo stremo, servono rinforzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una richiesta di maggiore filtro da parte dell'Usca è arrivata anche dal direttore del pronto soccorso del Brotzu, Fabrizio Polo, che ha condiviso quanto detto dalla collega Laconi, e ha evidenziato che anche al Brotzu ci sono 4 pazienti Covid con una degenza media intorno alle 48 ore. Questa situazione ha comportato che quello che era un reparto di appoggio del Pronto soccorso con 12 posti letto, sia stato trasformato in una semi intensiva Covid con pazienti, prevalentemente, in ventilazione assistita. Da qui, spiega Polo, la mancanza di uno spazio che consentiva di tenere in pronto soccorso i pazienti fino alla dimissione, mentre adesso è necessario mandarli in reparto. Situazione più tranquilla all'Aou di Sassari. Il direttore del pronto soccorso, Mario Oppes, ha parlato di un numero di accessi complessivi pari a quelli degli anni precedenti al Covid, per la prima volta dall'inizio della pandemia, pari a circa 4200 accessi nel mese di agosto. "Rispetto al sud Sardegna questa quarta ondata - ha affermato - ci ha visto meno colpiti, nonostante abbiamo ricoverato 82 pazienti Covid e altrettanti li abbiamo dimessi a domicilio". Il grosso problema per Oppes è che non è diminuito il numero degli accessi complessivi, mentre le precauzioni da adottare e i percorsi da seguire hanno notevolmente aumentato la permanenza e allungamento dei tempi del pronto soccorso. Per quanto riguarda il personale medico ha affermato di avere il numero giusto per una situazione di normalità, ma non sufficienti in un periodo come questo. "Tutto il personale non ce la fa più a reggere - ha segnalato -, sono molto preoccupato". (segue) (Rsc)