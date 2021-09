Sardegna: Isola dello Sport, da Regione 11,5 milioni per manifestazioni sportive internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Isola dello Sport" il programma che comprende quasi trenta competizioni internazionali che vedranno la Sardegna come sede d'eccezione. In corso ci sono i campionati giovanili di vela a Marina Piccola a Cagliari, ma altre competizioni sono imminenti come il mondiale under 21 di pallavolo tra Cagliari e Carbonia o addirittura al via come la tappa, unica in Italia, del World padel tour in programma dal 5 al 12 settembre sui campi del tennis club di Cagliari e il mondiale di motocross a Riola il 18 e 19 settembre, senza contare gli sport acquatici. Già disputata invece l'Atp di tennis che ha visto trionfare due volte Lorenzo Sonego a Cagliari. (segue) (Rsc)