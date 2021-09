Sardegna: Isola dello Sport, da Regione 11,5 milioni per manifestazioni sportive internazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dell'esecutivo regionale sardo ha evidenziato come sia stata posta particolare cura nella dislocazione degli eventi coprendo al meglio tutte le zone della Sardegna. L'obiettivo, ha rimarcato Chessa, è "allungare la stagione e di portare turisti anche nei cosiddetti mesi di spalla. La Sardegna può crescere anche oltre l'estate. Isola di sport è un grande intervento che riuscirà a portare lavoro anche nei periodi tradizionalmente più deboli per il turismo nell'Isola. Faremo un conto dettagliato delle ricadute economiche. Ma quello che vediamo anche in questi giorni è sicuramente incoraggiante. Giusto per fare un esempio Cagliari grazie a due eventi sportivi, in questi giorni recupererà dalle 6.000 alle 8.000 presenze". (segue) (Rsc)