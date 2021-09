Napoli: assessore Borriello, proposta per il nuovo Regolamento servizi cimiteriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, ha approvato un'importante delibera con la quale si formula al Consiglio la proposta di adozione di un nuovo "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali", finalizzato a ridisciplinare i numerosi settori dell'ambito cimiteriale, come l'illuminazione votiva ed il settore edilizio. "Tale iniziativa - afferma Ciro Borriello assessore proponente - non si colloca nell'ambito di un mero aggiornamento del Regolamento del 2006, che avrebbe prodotto soltanto 'rappezzi' e tentativi disomogenei di regolare la delicata materia, ma mira ad una rivisitazione e definizione dei più disparati profili nel quale s'identifica il complesso mondo dei cimiteri, dall'illuminazione votiva, che non era contemplata nel precedente Regolamento del 2006, alle concessioni e subconcessioni funerarie, passando attraverso la materia edilizia". In particolare, per le concessioni funerarie è stata prevista la possibilità, a beneficio dei cittadini che abbiano acquisito manufatti funerari da soggetti a ciò non preposti (trattasi di beni demaniali, non commerciabili) di esercitare un "diritto di prelazione" sugli stessi, mentre, per il settore edilizio, è avvenuta la formulazione di regole di dettaglio in linea con le mutate (rispetto al 2006) e vigenti norme statali in materia edilizia. (Ren)