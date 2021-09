Napoli: de Magistris, mancata proroga per bilancio, continuano discriminazioni sulla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ancora una volta Napoli per ragioni politiche viene discriminata e messa in pericolo. Provo a sintetizzare. Nella primavera provvedimenti normativi e soprattutto una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato una legge del Parlamento, hanno rischiato di mandare in default centinaia di comuni, soprattutto del Sud". È quanto afferma il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Con una battaglia - prosegue - condotta fino all’ultimo minuto siamo riusciti ad ottenere il rinvio della data dell’approvazione dei bilanci sino al 31 luglio ed un impegno del Governo a trovare norme e risorse per ristorare ciò che ci era stato sottratto. Si arriva a luglio e non pochi degli impegni assunti, soprattutto nei confronti degli enti che non per loro colpa si trovano in deficit strutturale (pensiamo a Napoli con il debito storico che ha origine nel terremoto del 1980 e nell’emergenza rifiuti degli anni 2008/2010), non sono stati rispettati. La situazione è aggravata dal fatto che in alcuni comuni, come Napoli, si doveva votare a giugno e per ragioni pandemiche (ma penso anche politiche) si è deciso di votare in ottobre. Quindi si è dovuto redigere un bilancio in giunta in regime di proroga del mandato, ed abbiamo chiesto al Governo di valutare l’estrema complessità di approvare un bilancio in consiglio comunale a settembre a pochi giorni dal voto, in piena campagna elettorale con un quadro politico ed istituzionale immaginabile". (segue) (Ren)