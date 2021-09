Napoli 2021: giovani anticamorra si candidano a supporto di Manfredi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manfredi - spiega D'Errico - è il sindaco di cui Napoli oggi ha bisogno. Un uomo preparatissimo, che non urla mai e non insulta i suoi avversari. È un ingegnere, abituato a studiare e programmare le cose. È già stato rettore della più grande università del Sud ed ha già fatto il ministro: dopo dieci anni di isolamento della città, è l'uomo che può ricollegare Napoli all'Europa, al Governo e alla Regione, ma con autorità e senza il cappello in mano. E poi è l'uomo che può ridare una speranza ai giovani come noi. La sua elezione sarebbe un messaggio potentissimo per i giovani della città. Vorrebbe dire: anche i giovani di Napoli possono sognare di diventare rettori, ministri e sindaci, studiando ed impegnandosi, senza dover scappare dalla propria terra. Da rettore e da ministro si è sempre circondato di giovani talenti. Lo farà sicuramente anche per Napoli. Spazio ai giovani, una giunta anticamorra e una strategia per riportare lavoro stabile e reti di protezione per chi non ce la fa. Per questo lo sosteniamo". "Non faremo - conclude - l'ennesima lista elettorale che cerca visibilità e muore il giorno dopo le elezioni, ma aiuteremo il sindaco a guardare ai giovani e a definire un programma coraggioso per il contrasto alla camorra in città". (segue) (Ren)