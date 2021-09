Napoli 2021: giovani anticamorra si candidano a supporto di Manfredi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto "Arrevotiamo" ha già preso parte in città a diverse iniziative politiche in luoghi simbolo. Il 30 maggio a Secondigliano in una ex piazza di spaccio, ora sede di una associazione anticamorra (Larsec) e il 2 luglio con Gaetano Manfredi nell'ex campetto bruciato di Bagnoli, diventato grazie alla generosità di un privato un'opera d'arte di Jorit. Tra i candidati nella lista "Manfredi sindaco" ci saranno docenti universitari, avvocati, volontari, giovani professionisti e attivisti anticamorra. Due dei nomi di cui siamo più orgogliosi per esempio sono Andrea Angrisani e Amanda Russo. Lui è un manager che ha fondato una azienda napoletana che oggi ha 1.700 dipendenti in tutto il mondo, la maggior parte under 35. Lei una maestra e una sindacalista che ha dedicato la vita ai bambini della città. Poi ci saranno professori liceali come Filippo Cagno, Vera Panico e Davide Esposito, negozianti storici come Maria Gallo, studenti universitari come Imma Cacciato o Francesco Polio, avvocati come Michele Marziani, Alessandro Tuccillo e Maria Antonietta Salomone, commercialisti come Antonello Piccolo e Vincenzo Russo, e ancora Silvana Esposito, Vincenzo Russo, Stefano Marino, Eduardo Cimmino, Vincenzo Balestrieri. (Ren)