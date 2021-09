Vaccino: Piatto, obiettivo 800 dosi al giorno ad Acerra (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 1 settembre il centro vaccinale di via Silvio Buonincontro ad Acerra (Napoli) ha riaperto per accogliere quanti si stanno sottoponendo alla campagna di immunizzazione contro il Covid. "Il centro vaccinale di Acerra è aperto da oggi rispettando dunque le previsioni. Sono in corso somministrazioni di prime e seconde dosi e sono previsti open day per tanti giovani che stanno rispondendo con entusiasmo a questa prova di solidarietà collettiva. Invito i tanti che hanno paura o anche preoccupazione a riflettere sul pericolo per loro stessi e i loro affetti di restare senza la copertura del vaccino". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio comunale di Acerra Andrea Piatto fissando il traguardo delle '800 dosi quotidiane' come obiettivo per assestare la spallata definitiva alla pandemia in città.(Ren)