Caserta: Nappi (Lega), al fianco del sindaco di Casal di Principe

- "Un gesto di grande coraggio quello del sindaco di Casal di Principe (Ce), Renato Natale, che condivido. Oggi ha dato le sue dimissioni per via del mancato rinvio della Procura e per la mancata sospensione delle operazioni di demolizione di un fabbricato abusivo dove vivono due famiglie con quattro bambini minori. Nonostante non condividiamo lo stesso orientamento politico, sono al suo fianco in questa sua scelta, per nulla facile e scontata. La questione dell’abusivismo di necessità in Campania deve essere definitivamente affrontata con un provvedimento normativo serio e definitivo. In Consiglio regionale abbiamo avanzato una proposta di legge specifica per prevenire e risolvere situazioni complesse. Come abbiamo detto più volte, la Lega è disponibile al confronto a ogni livello per dare risposte immediate alla crisi abitativa". Così su Facebook Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)