Sardegna: operazione Gdf, su veliero droga per 1,5 milioni, due arresti (3)

- Ancora un ingente quantitativo di droga che la Guardia di finanza sottrae al mercato illegale ed al consumo e che, se messo in commercio, avrebbe fruttato oltre 1,5 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno 2021, le Fiamme gialle del Comando regionale Sardegna, in esecuzione di 239 interventi, hanno sequestrato oltre 552 chilogrammi di sostanze stupefacenti e psicotrope, 3.000 piante di cannabis, denunziando all'Autorità giudiziaria 101 persone, di cui 29 in stato di arresto; ciò, a testimonianza dell'elevato livello di impegno volto al contrasto del narcotraffico, con la finalità di individuare sia i nuovi modus operandi, mercati e rotte, sovente gestite da reti criminali che controllano i vari segmenti della filiera, dalla produzione allo spaccio al minuto, sia i connessi, successivi canali di riciclaggio dei narcoprofitti. (Rsc)