Sardegna: trend positivo per aeroporto Cagliari, ad agosto 520 mila passeggeri fra arrivi e partenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto 2021 si registra la crescita sia dei viaggiatori che si sono mossi sulle direttrici nazionali che di quelli che hanno utilizzato le rotte estere: l'incremento rispetto al 2020 è del 37 per cento su entrambi i segmenti, con il dato nazionale che addirittura supera il valore record registrato nell'agosto 2019. I numeri relativi ai flussi di traffico sono stati commentati positivamente dai vertici della società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, capace di mettere in campo per la Summer '21 un'offerta estremamente varia: 85 le città raggiungibili con voli diretti di linea dal capoluogo sardo (di cui 20 nuovi collegamenti), con un mix particolarmente interessante di rotte internazionali (46, verso 17 Stati) e nazionali, operate da 22 compagnie aeree. (Rsc)