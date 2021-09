Covid: D'Amore (Asl Napoli 2 Nord), nel reparto di Pozzuoli 23 posti su 24 occupati da no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo su un'altra iniziativa. Da giugno stiamo pensando a qualsiasi modo per vaccinare, dalla movida ai lidi e oggi siamo davanti le scuole. Abbiamo impostato la campagna con la prossimità e siamo andati molto bene. Abbiamo 670mila persone con doppia dose e manca poco per l'80 per cento di popolazione vaccinata". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc targato Italia. "Oggi - continua - il primo obiettivo è quello di vaccinare i ragazzi. Non possiamo però giocare solo sui giovani, i nostri hub sono aperti anche per quelle fasce d'età che non si sono avvicinate ancora ai vaccini. Abbiamo la possibilità di dare Pfizer e Moderna a tutti e vedere 40-50enni non ancora vaccinati lascia perplessi. Il mio appello è quello di correre a vaccinarsi. In Italia abbiamo fatto 40 milioni di vaccinazioni". "A Pozzuoli - prosegue D'Amore - il reparto Covid non ha mai chiuso, da 24 a 36 posti. Oggi sono tutti occupati, 23 sono no vax e uno solo è vaccinato. Se confrontiamo la stagione turistica di Ischia del 2020 con quest'anno abbiamo visto che su 300mila c'è stato un picco con 300 contagi che paragonato alla popolazione residente è basso: il 75 per cento degli ischitani è vaccinato. Abbiamo ripreso le prestazioni sia per il pubblico che per il privato convenzionato. Ci fa piacere perché quest'ultimo è un prolungamento di un'assistenza ed è importante perché con il Covid molte attività si sono interrotte. Potremmo metterci tutto alle spalle facendo il vaccino". "Ricordiamo - conclude - la campagna degli screen oncologici che abbiamo ripreso e infatti faccio un appello a venire presso i nostri centri: sono esami totalmente gratuiti". (Ren)