Napoli: Clemente, con Manfredi un "mappazzone" unito dal potere

- "Questa campagna elettorale è un'esperienza straordinaria, stanno aderendo molte persone con energie incredibili. Ci sono competenze. Il mio messaggio ai napoletani è quello che possono trovare in me un sindaco che ascolta. Con la mia conoscenza della macchina comunale posso trasformare i problemi in progetti". Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Alessandra Clemente intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Il trasformismo - continua - è una pratica cara in questi tempi per conservare una posizione a discapito della coerenza. Con me ci sono i migliori che credono nell'idea di Napoli che è nostra e dei giovani, in cui tutti contribuiscono allo sviluppo. Con Manfredi c'è il più alto numero di persone coinvolte nell'amministrazione de Magistris come Raffaele Del Giudice o Roberta Gaeta. Per me è difficile vedere con loro anche Cesaro e altri esponenti di Forza Italia o personaggi come Mastella: un 'mappazzone' unito dal potere e interessato ai fondi del Pnrr". (segue) (Ren)