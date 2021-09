Sardegna: Tar blocca apertura della caccia alla tortora selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar della Sardegna ha bloccato la caccia alla tortora selvatica nell'Isola. I giudici amministrativi hanno sospeso il calendario venatorio approvato dalla Regione nella parte in cui dà il via libera alle doppiette tra il 2 e il 5 settembre, quando avrebbero potuto sparare contro quel tipo di uccello, con 14 esemplari per ogni cacciatore. Accolta dunque l'istanza cautelare presentata dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari, per conto delle associazioni ambientaliste Gruppo d'Intervento Giuridico, Wwf Italia, Lega per l'Abolizione della Caccia, Enpa, Lav, Lipu-BirdLife Italia, Lndc Animal Protection, che hanno impugnato il calendario venatorio regionale sardo 2021-2022. Secondo le associazioni, si conterebbero 539.805 capi abbattibili dai 35.987 cacciatori autorizzati. La richiesta di blocco per Moriglione (ben 107.961 capi abbattibili dai 35.987 cacciatori), Pavoncella (ben 899.675 capi abbattibili dai 35.987 cacciatori), e Beccaccia (ben 719.740 capi abbattibili dai 35.987 cacciatori), sarà discussa all'udienza del 14 settembre 2021.Sono state respinte dal Tar Sardegna le argomentazioni della regione autonoma della Sardegna e delle associazioni venatorie Associazione nazionale libera caccia e Federcaccia. La preapertura della caccia alla tortora del 2 e del 5 settembre 2021 in Sardegna (come in altre Regioni) non ci sarà.(Rsc)