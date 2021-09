Sanità: Emiliano, Puglia gioca sette contro 11 rispetto a Regioni del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura sanitaria pugliese, "come tutte quelle che non sono la Lombardia, l’Emilia e il Veneto, ha un dimensionamento molto inferiore, purtroppo, per spesa storica: è andata sempre così, noi abbiamo la metà degli ospedali dell’Emilia Romagna a parità di abitanti, 45 mila dipendenti e 400 milioni circa dal budget dal fondo sanitario nazionale in meno, quindi giochiamo sette contro undici in sanità. Questa è la questione meridionale". Lo ha detto a "Start" su Sky Tg24, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. "Ciononostante, grazie al sacrificio di tanti operatori, e devo dire anche alla propensione dei pugliesi a vaccinarsi, abbiamo una copertura altissima, omogenea, soprattutto nei soggetti più esposti. Poi, riguardo al mondo della scuola, abbiamo messo a punto un modello Puglia che crea tra Asl e uffici scolastici una buona combinazione, raggiungendo un livello di vaccinazione altissimo, del 95,34 per cento, del personale docente e non. E i ragazzi nella fascia d’età tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati al 61,8 per cento mentre in Italia sono al 54 per cento, dunque abbiamo addirittura un più sette rispetto alla media nazionale che per una Regione del sud, con una struttura sanitaria che purtroppo, per scelta politica, è meno strutturata di quelle del nord, è un record". (Rin)