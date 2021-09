Sardegna: positivo bilancio per il primo mese della Fiera dell'artigianato di Mogoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre settemila visitatori in un mese, 170 mila euro il volume d'affari registrato con le vendite dei prodotti esposti: sono queste le cifre, ancora provvisorie, della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna inaugurata lo scorso 30 luglio a Mogoro. A poco più di trenta giorni dal taglio del nastro, per la manifestazione più importante dell'artigianato artistico dell'Isola è già tempo di tracciare un primo, positivo bilancio. Ora gli occhi sono puntati sulle prossime settimane: la Fiera, infatti, resterà aperta fino al 19 settembre e l'obiettivo è intercettare nuovi flussi di visitatori e vacanzieri. "È un anno difficile e lo sapevamo, ma siamo riusciti a ottenere, almeno finora, risultati più che soddisfacenti, sia dal punto di vista economico che delle presenze in Fiera", questo il commento dell'assessore comunale dell'Artigianato e delle Attività produttive, Francesco Serrenti. (segue) (Rsc)