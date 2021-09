Sicilia: Palazzotto (Leu), si garantisca continuità occupazionale a lavoratori Almaviva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Ita spa, società pubblica che sostituirà Alitalia, ha assegnato ad un nuovo fornitore la gara per la gestione dei servizi di contact center fino ad oggi svolti da Almaviva. Il servizio riguarda le stesse attività che Almaviva eroga da vent'anni per Alitalia grazie all'impegno e alla professionalità di 570 lavoratori e lavoratrici di Almaviva Contact di Palermo e ai circa 50 di Rende. "E' grave che nei comunicati ufficiali non vi sia alcun riferimento alla clausola sociale prevista per il settore dei call center in outsourcing che riconosce il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'eventuale nuovo fornitore delle stesse attività". Lo scrive in una nota il deputato siciliano di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto. "L'azienda pubblica Ita non può permettersi la non applicazione delle clausole sociali previste dalla legge e dal Contratto nazionale delle telecomunicazioni e non può lasciare che 621 posti di lavoro vadano persi in un momento di crisi economica così profonda per il Mezzogiorno e per la Sicilia". (segue) (Com)