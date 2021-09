Covid: 389 nuovi casi di positività e tre decessi in Sardegna, in calo i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registrano oggi 389 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.842 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.277 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (tre in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 230 (dieci in meno rispetto a ieri). Sono 7.281 i casi di isolamento domiciliare (122 in meno rispetto a ieri). Si registrano tre decessi: un uomo ed una donna, di 79 e 94 anni, residenti nella provincia di Sassari ed un uomo di 78 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. (Rsc)